Visite du belvédère et du pendule de Foucault le Bourg Lapte Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Lapte

Visite du belvédère et du pendule de Foucault le Bourg, 18 septembre 2023, Lapte . Visite du belvédère et du pendule de Foucault Clocher le Bourg Lapte Haute-Loire le Bourg Clocher

2023-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2023-09-18 18:30:00 18:30:00

le Bourg Clocher

Lapte

Haute-Loire Surnommée le balcon du Velay, l’église datant du XIXème siècle s’impose au regard et offre un panorama à couper le souffle au sommet de son clocher.

son belvédère culminant à 50 m de haut.

Venez découvrir la démonstration du pendule de Foucault. +33 6 70 24 03 34 https://www.gal-lapte43.com/ le Bourg Clocher Lapte

dernière mise à jour : 2022-08-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Lapte Autres Lieu Lapte Adresse Lapte Haute-Loire le Bourg Clocher Ville Lapte lieuville le Bourg Clocher Lapte Departement Haute-Loire

Lapte Lapte Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapte /

Visite du belvédère et du pendule de Foucault le Bourg 2023-09-18 was last modified: by Visite du belvédère et du pendule de Foucault le Bourg Lapte 18 septembre 2023 Clocher le Bourg Lapte Haute-Loire Haute-Loire le bourg Lapte

Lapte Haute-Loire