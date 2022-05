Visite du Bel-Jaden de Bel-air section Géry Route de Bel-air Vieux-Habitants Catégorie d’évènement: Vieux-Habitants

**Bel-Jaden de Bel-Air** **Route de Bel-Air, section Géry** **Samedi et Dimanche : 08h00 à 14h00** **Contact : 0690.71.70.91** En Guadeloupe, il existe un joli jardin créole familial avec diverses variétés de plantes grasses, fleurs, légumes, de fruits, et de plantes médicinales. La jardinière, propose de visiter ce petit espace, de biodiversité créole. Les participants, pourront acquérir des connaissances dans les savoir-faire, mais aussi des semences, et divers plants, dans la mesure des disponibilités afin qu’ils puissent eux mettre en place rapidement leur jardin créole. En Guadeloupe, il existe un joli jardin familial avec diverses variétés de plantes grasses, fleurs, légumes, de fruits, et de plantes médicinales. section Géry Route de Bel-air 97119 Vieux-Habitants

