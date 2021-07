Vercheny Fondation Robert Ardouvin Drôme, Vercheny Visite du bâtiment, exposition d’un fonds de photographies humanistes et visite du musée Guy Lévis Mano Fondation Robert Ardouvin Vercheny Catégories d’évènement: Drôme

Fondation Robert Ardouvin, le samedi 18 septembre à 10:00

Visite libre du bâtiment, exposition d’un fonds de photographies humanistes et atelier photos. Visite du musée Guy Levis Mano, poète, éditeur, typographe Suivi d’un concert autour de Georges Brassens à 17h30

Entrée libre

La visite du bâtiment, de l’exposition et du musée sera suivie d’un concert autour de chansons de Georges Brassens Fondation Robert Ardouvin 26340 Vercheny, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Vercheny Drôme

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

