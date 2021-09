Azé Grottes d'Azé AZE, Saône-et-Loire Visite du bâtiment d’accueil des Grottes d’Azé avec l’architecte F. Faucher Grottes d’Azé Azé Catégories d’évènement: AZE

Saône-et-Loire

Visite du bâtiment d’accueil des Grottes d’Azé avec l’architecte F. Faucher Grottes d’Azé, 16 octobre 2021, Azé. Visite du bâtiment d’accueil des Grottes d’Azé avec l’architecte F. Faucher

Grottes d’Azé, le samedi 16 octobre à 10:30

Les grottes d’Azé ont bénéficié de la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil, achevé en 2020, sur les plans de l’architecte Frédéric Faucher. Venez découvrir ce bâtiment et son intégration dans le site classé avec l’architecte.

Sur inscription – Nombre de places limitées – Pass sanitaire obligatoire

Journées nationales de l’architecture Grottes d’Azé 135 route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: AZE, Saône-et-Loire Autres Lieu Grottes d'Azé Adresse 135 route de Donzy Ville Azé lieuville Grottes d'Azé Azé