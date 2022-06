Visite du bateau-pompe « Louis Colet II »

2022-07-27 – 2022-07-27 Le bateau-pompe « Louis Colet II », est l’un des plus puissants d’Europe, avec une capacité de 1200m3 d’eau/heure.

Les Marins-Pompiers de Marseille assurent la défense du Grand Port Maritime de Marseille/Fos, 1er port de France. Présentation de son fonctionnement et visite du bateau. Le bateau-pompe « Louis Colet II », est l’un des plus puissants d’Europe, avec une capacité de 1200m3 d’eau/heure.

