Visite du bâteau Le Jonor

Saint-Mammès, le dimanche 19 septembre

Saint-Mammès, le dimanche 19 septembre à 15:00

Péniche de 1957, le Jonor est amarré quai du Loing, à l’ancienne écluse. Montez à bord de la péniche communale et découvrez le logament et la cale. Les visites sont guidées par d’anciens mariniers devenus bénévoles. Visite d’un bateau d’affrètement et des équipements de la batellerie depuis le début du XXe siècle Saint-Mammès RDV Quai du Loing 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

