Au barrage de Tuilières, vous pouvez vous inscrire à 1 visite guidée d'1h30. Départs à 14h00. Réservation obligatoire au 05.34.39.88.70. L'association MIGADO vous propose également une exposition photographique sur le saumon atlantique ! Alors autant en profiter pour découvrir la passe et l'ascenseur à poissons au barrage de Tuillières ainsi que toutes les explications autour de ces grands migrateurs. Visite à partir de 8 ans. Prévoir des chaussures fermées.

