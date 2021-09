Cheffes Cheffes Cheffes, Maine-et-Loire Visite du barrage de Cheffes Cheffes Cheffes Catégories d’évènement: Cheffes

le dimanche 19 septembre

Baptisée “boire de la Vidange” et aménagée en 2019, elle permet aux espèces d’éviter l’obstacle que représente le Moulin Gabet et de poursuivre leur circulation dans la Sarthe.

Pour la première fois, le Département ouvre à la visite un tout nouveau site dédié à la continuité écologique : la rivière de contournement du barrage de Cheffes. Cheffes 49125 Cheffes Cheffes Maine-et-Loire

2021-09-19

