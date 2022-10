Visite du 3ème type à Rochechouart Rochechouart Rochechouart Catégorie d’évènement: Rochechouart

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-29 Centre ville Haute-Vienne Rochechouart Rendez-vous au Centre-Ville de Rochechouart à partir de 14h.

Pour la Visite du 3ème type, jeu à partir de 5 ans : 1 € par enfant

Pour Le Savant fait son show, spectacle à partir de 7 ans : 1 € par personne

Inscription Jeu ou Jeu+Spectacle : 05.55.03.15.10

Inscription Spectacle uniquement : 06.30.74.49.37 Octobre 2022.

200 millions d’année après la chute d’un objet d’origine extra-terrestre à Rochechouart, une mystérieuse chose se dirige vers la Terre. Cette fois, il ne s’agit pas d’une météorite mais d’un vaisseau spatial qui émet des signaux en direction de Rochechouart ! Au cœur de son laboratoire, le professeur Frankenvid a mis au point une machine permettant de décrypter ces signaux.

Venez découvrir le jeu « Visite du 3ème type » organisé par l’association UNIR et Légende Informatique. Dans un parcours qui mènera petits et grands à travers le centre-ville, reconstituez puis décryptez le message afin de gagner des surprises. Jeux et friandises attendront également les « petits monstres » auprès des commerçants et artisans.

Grande animation inédite au Capitole : les Savants Fous présenteront leur spectacle scientifique mêlant rires, expériences interactives et découvertes insolites. De quoi apprendre tout en s’amusant ! Centre ville Rochechouart

