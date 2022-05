VISITE : DOMAINE DU PETIT CLOCHER Cléré-sur-Layon Cléré-sur-Layon Catégories d’évènement: Cléré-sur-Layon

Maine-et-Loire

VISITE : DOMAINE DU PETIT CLOCHER Cléré-sur-Layon, 21 juillet 2022, Cléré-sur-Layon. VISITE : DOMAINE DU PETIT CLOCHER Cléré-sur-Layon

2022-07-21 – 2022-07-21

Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire La passion de la vigne se transmet depuis des générations au Domaine du Petit Clocher ! Jean-Noël vous emmènera aussi bien dans les vignes que découvrir les différentes installations et le chai sur lequel veille le grand-père… Si vous êtes sages, peut-être pourrez-vous goûter leurs délicieuses productions…, mais toujours avec modération ! Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire