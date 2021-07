Visite d’Issigeac aux lampions – Sur les traces d’Isis Issigeac, 25 août 2021-25 août 2021, Issigeac.

Visite d’Issigeac aux lampions – Sur les traces d’Isis 2021-08-25 – 2021-08-25 Place du Château Devant l’Office de Tourisme

Issigeac Dordogne

4 4 EUR Dès la tombée du jour, Issigeac se révélera à vous. Visite du village en lien avec le patrimoine, point de départ (compte à rebours) du patrimoine le plus récent pour finir avec le plus ancien, pour remonter à l’époque gallo romaine, en lien avec la fondation du village d’Issigeac et la déesse Isis.

Visite aux lampions d’une durée d’une heure environ. Réservation conseillée. Port du masque recommandé à amener avec soi . RDV Bureau d’Information Touristique 15 minutes avant le départ de la visite. Nombre limité à 45 personnes.

Dès la tombée du jour, Issigeac se révélera à vous. Visite du village en lien avec le patrimoine, point de départ (compte à rebours) du patrimoine le plus récent pour finir avec le plus ancien, pour remonter à l’époque gallo romaine, en lien avec la fondation du village d’Issigeac et la déesse Isis.

Visite aux lampions d’une durée d’une heure environ. Réservation conseillée. Port du masque recommandé à amener avec soi . RDV Bureau d’Information Touristique 15 minutes avant le départ de la visite. Nombre limité à 45 personnes.

+33 5 53 58 79 62

Dès la tombée du jour, Issigeac se révélera à vous. Visite du village en lien avec le patrimoine, point de départ (compte à rebours) du patrimoine le plus récent pour finir avec le plus ancien, pour remonter à l’époque gallo romaine, en lien avec la fondation du village d’Issigeac et la déesse Isis.

Visite aux lampions d’une durée d’une heure environ. Réservation conseillée. Port du masque recommandé à amener avec soi . RDV Bureau d’Information Touristique 15 minutes avant le départ de la visite. Nombre limité à 45 personnes.

J. Pazat

dernière mise à jour : 2021-07-17 par