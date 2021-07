Herbignac Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique VISITE DISCUSSION « LES CAUSETTES DE RANROUËT » Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

VISITE DISCUSSION « LES CAUSETTES DE RANROUËT » Herbignac, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Herbignac. VISITE DISCUSSION « LES CAUSETTES DE RANROUËT » 2021-07-25 11:00:00 – 2021-08-01 12:00:00 Rue de Ranrouët Château de Ranrouët

Herbignac Loire-Atlantique Herbignac Dans la cour du château, une médiatrice est à votre disposition pour dialoguer sur le site. Pour les 6 – 10 ans. Sur réservation. inscription.ranrouet@gmail.com +33 2 40 88 96 17 http://amisderanrouet.blogspot.fr/ Dans la cour du château, une médiatrice est à votre disposition pour dialoguer sur le site. Pour les 6 – 10 ans. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-07-06 par

