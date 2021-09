Dijon Musée des Beaux-Arts Côte-d'Or, Dijon VISITE Dirk de Quade van Ravesteyn, Venus endormie ou Danaé emprisonnée ? Musée des Beaux-Arts Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

le samedi 18 septembre à Musée des Beaux-Arts

Longtemps considérée comme une représentation de la déesse Venus, une restauration menée entre 1991 et 1995 nous prouverait le contraire, comme en témoigne les pièces de monnaie redécouvertes. Affaire à suivre… **À noter :** Durée 20 min, rendez-vous salle 18 Venez découvrir les mystères de ce chef d’œuvre maniériste peint par l’artiste néerlandais Ravesteyn Musée des Beaux-Arts Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:20:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:05:00

