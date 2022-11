Visite d’Hendaye « Quartier plage »

2023-08-24 10:30:00 – 2023-08-24 Les rochers « deux jumeaux » derrière vous, l’Espagne en face, l’océan à perte de vue… un panorama unique pour une promenade à Hendaye ! L’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la cité, mais aussi son architecture balnéaire avec les villas de style « Néo-basque » d’Edmond Durandeau. Cette visite vous fera aussi revivre l’histoire mouvementée entre la France et l’Espagne.

Sur réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme.

