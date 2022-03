Visite d’exposition – Un voyage inattendu Chinon, 21 avril 2022, Chinon.

Visite d’exposition – Un voyage inattendu Chinon

2022-04-21 10:30:00 – 2022-04-21 11:30:00

Chinon Indre-et-Loire Chinon

Ressentir la force et la fragilité des arbres à travers les sculptures de Dominique Bailly et appréhender les créations de l’artiste avec son corps : les mains, les oreilles, le nez, les yeux… L’Art et les petits : une expérience singulière et sensorielle !

Famille de 3 ans à 6 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

Rendez-vous au Carroi

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

Chinon

