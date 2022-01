Visite d’exposition / Rencontre à destination des enseignants La Maréchalerie – centre d’art contemporain, 9 mars 2022, Versailles.

**Visite enseignants : Mercredi 9 février 14H** **à La Maréchalerie – centre d’art contemporain** Le mercredi 9 février à 14H, La Maréchalerie organise une présentation de sa nouvelle exposition, Soleil noir de Laurent Mareschal, à destination des enseignants scolaires. Ce rendez-vous est l’occasion de présenter le centre d’art, ses enjeux et sa programmation. Mais il s’agit surtout d’une rencontre à destination des enseignants suivie d’une présentation des différents axes pédagogiques engagés par le centre d’art (visites, ateliers, projets PACTEs). Au programme : – Découverte de l’exposition – Présentation du format « visites commentées » à destination des scolaires (initier à l’art contemporain, aborder des notions d’histoire des arts, de philosophie, d’Histoire et d’arts plastiques) – Présentation des différentes ateliers en lien avec l’exposition, à ajuster avec l’enseignant et selon l’âge des participants. – Présentation des projets PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif) **RDV MERCREDI 9 FEVRIER 14H** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE** Contact : Clara Kientzy / 01 39 07 40 58 [clara.kientzy@versailles.archi.fr](mailto:clara.kientzy@versailles.archi.fr) _**SOLEIL NOIR**_**, une exposition de Laurent Mareschal** **Du 21 janvier au 10 avril 2022** Pour son exposition personnelle à La Maréchalerie – Centre d’art contemporain, Laurent Mareschal propose une expérience immersive, écartée de toute lumière naturelle. L’architecture du lieu est démultipliée dans un parcours imposé, rejouant un ordonnancement hétéroclite, sacralisé et absurde, où histoire et contemporanéité dialoguent. Le corps est à l’épreuve de l’artifice et de l’obscurité, l’œil perd toute matérialité. La démesure et la folie de la puissance affleurent. A proximité, la lumière de l’intelligence veille pour rompre la cécité. Plus d’informations: [http://lamarechalerie.versailles.archi.fr](http://lamarechalerie.versailles.archi.fr)

Gratuit, sur réservation

Perspectives pédagogiques : visites d’exposition, ateliers, projets PACTEs

La Maréchalerie – centre d’art contemporain 5 avenue de Sceaux 78000 Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T15:30:00