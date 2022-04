visite d’exposition Musée des beaux arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

visite d’exposition Musée des beaux arts de Limoges, 14 mai 2022 20:00, Limoges. Nuit des musées visite d’exposition Musée des beaux arts de Limoges Samedi 14 mai, 20h00

« Les beaux anonymes »

———————- ### Exposition-passagère Parce que vos créations réalisées dans l’exposition « Louttre.B, le jour avant le bonheur » sont émouvantes, venez prolonger le souvenir de cette belle rencontre. Musée des Beaux Arts de Limoges, collections de peintures et d’émaux, expositions temporaires et permanentes. http://www.museebal.fr https://www.facebook.com/BeauxArtsLimoges/ Saturday 14 May, 20:00

Limoges Museum of Fine Arts, collections of paintings and enamels, temporary and permanent exhibitions. «Los bellos anónimos» Expositora Debido a sus creaciones realizadas en la exposición Louttre. B, el día antes de la felicidad» son conmovedoras, venid a prolongar el recuerdo de este hermoso encuentro. Sábado 14 mayo, 20:00 1 place de l’Évêché – 87000 LIMOGES Limoges Nouvelle-Aquitaine

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges, Nuit des musées Autres Lieu Musée des beaux arts de Limoges Adresse 1 place de l’Évêché - 87000 LIMOGES Ville Limoges

