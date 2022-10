Visite d’exposition et atelier Gravure sur Tetrapak aux Ateliers des Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 17:00:00

Lot Les Arques La visite et l’atelier sont ouverts à tous, que vous soyez seul, entre amis ou en famille [enfants à partir de 8 ans].

Habits de protection et matériel fournis.

Prix libre (prix de revient 8€ / personne). Sur réservation. L’exposition « À plume, à poil, etc. » étant ouverte pendant les vacances de la Toussaint aux Ateliers des Arques, Clémence vous propose une visite de l’exposition adaptée à tous !

Après la visite, la tête pleine d’inspirations, nous passerons à la pratique avec un atelier Gravure sur Tetrapak. ©Les Ateliers des Arques

