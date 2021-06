Visite d’exploitation maraîchère et vente de produits de la ferme Ferme de Clément Morel, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Joseph.

Clément vous accueille sur sa ferme où il produit des fruits et légumes en agriculture biologique et de la canne à sucre. L’objectif de cette visite est de vous faire découvrir le métier d’agriculteur et de vous faire participer à quelques activités culturales. Vous découvrirez la culture du palmiste et de la banane de la plantation à la récolte. Programme: – 10h : accueil autour d’une collation, – 10h30 : visite guidée de la ferme, – 11h : atelier palmiste (en demi groupe), – 12h : atelier banane (en demi groupe), – 13h : goûter et vente de produits de la ferme. N’oubliez pas d’emmener avec vous : – des chaussures fermées (idéalement de randonnée), – des vêtements longs qui couvrent bras et jambes, – un imperméable en cas de pluie, – du répulsif à moustiques. Les produits proposés lors du goûter et du petit pot d’accueil sont des produits cultivés et transformés sur la ferme. Lors de la réservation, merci de nous prévenir si vous avez des allergies. Le terrain de la ferme est légèrement accidenté, il n’est pas accessible aux poussettes. Réservation obligatoire, 30 participants maximum. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous appeler. A samedi !

Sur réservation

Ferme de Clément Morel 184 rue Claude Marion 97480 Saint-Joseph Saint-Joseph



2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T13:00:00