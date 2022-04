Visite d’exploitation et dégustation Mirabel-aux-Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Catégories d’évènement: Drôme

Mirabel-aux-Baronnies Drôme Un producteur du village vous fera visiter son exploitation et partager sa passion de la vigne et de l’olive. Une dégustation au caveau clôturera la visite et vous serez conviés à partager un repas convivial sur la place du village (sur réservation). info@baronnies-tourisme.com http://baronnies-tourisme.com/ Mirabel-aux-Baronnies

