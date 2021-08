Corbara Corbara Corbara, Corse Visite d’exception de Corbara Corbara Corbara Catégories d’évènement: Corbara

Corse

Visite d’exception de Corbara Corbara, 2 septembre 2021, Corbara. Visite d’exception de Corbara 2021-09-02 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-02 12:00:00 12:00:00

Corbara Corse Corbara EUR 25 25 Durant 2h30, vous découvrirez lors de notre visite d’exception les trésors du village de Corbara à travers son patrimoine religieux et rural avec un guide-conférencier. dernière mise à jour : 2021-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Corbara, Corse Autres Lieu Corbara Adresse Ville Corbara lieuville 42.61503#8.90647