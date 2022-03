Visite détournée et musicale Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le samedi 23 avril à Maison Folie Hospice d'Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ _Compagnie Détournoyement_ Laissez-vous portez par votre guide qui vous fera découvrir au rythme de la musique, toute l’histoire de l’Hospice d’Havré… Toute l’histoire ? Peut-être ou peut-être pas, car avec la compagnie Détournoyment, Descartes côtoie Dada, les mythes sont réels, la réalité devient imaginaire et les surprises sont au rendez-vous ! Visite inoubliable en perspective ! Durée : 35mn / Tout public

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir ! Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

