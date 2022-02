[VISITE DESSINÉE INTERACTIVE ] Le carnet des frères Lumières ! Houlgate, 19 août 2022, Houlgate.

2022-08-19 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-19 Office de tourisme 10 boulevard des belges

Houlgate Calvados

Visiter avec vos mains et vos yeux, ça vous tente ? Pendant les Étonnants Patrimoines, c’est possible ! Alors à vos crayons pour explorer Houlgate autrement, à travers le carnet de croquis de l’un des plus célèbres inventeurs de la Belle Époque, un certain Louis Lumière ! À partir de 6 ans.

