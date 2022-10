Visite descriptive de l’exposition Monstres et Merveilles

Visite descriptive de l’exposition Monstres et Merveilles, 10 décembre 2022, . Visite descriptive de l’exposition Monstres et Merveilles



2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 16:00:00 Nous proposons aux publics aveugles et malvoyants de plonger dans l’univers de Benjamin Lacombe grâce à une visite descriptive de l’exposition. Après une présentation de l’artiste, certaines des œuvres exposées vous seront décrites. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville