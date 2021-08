Visite des vitraux de l’église Saint-Etienne-du-Mont Église Saint-Etienne-du-Mont, 18 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 16h à 16h45, de 15h à 15h45

gratuit

Venez admirer l’un des plus vastes ensembles de vitraux à Paris et une collection d’une vingtaine de verrières à hauteur d’homme.

L’église Saint-Étienne-du-Mont conserve, après la Sainte-Chapelle, le plus vaste ensemble de vitraux des XVIe et XVIIe siècles à Paris. Au chevet de l’église, dans l’ancien cloître du charnier, on peut admirer à hauteur d’homme une vingtaine de verrières, permettant ainsi d’en apprécier pleinement les détails et nuances. Elles sont un témoignage unique de l’art de la vitrerie émaillée, qui fut florissant à Paris dans le premier tiers du XVIIe siècle.

Ils sont exceptionnels à plus d’un titre :

Leur technique, l’émail peint, est à la fois rare et précieuse ; elle permet une grande subtilité dans les nuances de couleur.

La complexité et la cohérence du programme iconographique, destiné à promouvoir les dogmes catholiques pour lutter contre la Réforme protestante, sont également remarquables.

La profusion et le raffinement des détails, qui viennent enrichir chacune des scènes représentées.

Cette visite sera commentée par Louise Delbarre, conservatrice au département de la Conservation des œuvres d’arts religieuses et civiles de la Ville de Paris.

Modalités d’inscriptions : le lien vers le site de réservation sera bientôt disponible.

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT.

Église Saint-Etienne-du-Mont Place Sainte-Geneviève Paris 75005

Contact :Ville de Paris DAC-DirectiondesAffairesCulturelles@paris.fr

