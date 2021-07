Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy, Haute-Saône Visite des vignes de Bucey-lès-Gy chez Vincent Cheviet Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Catégories d’évènement: Bucey-lès-Gy

Bucey-lès-Gy Haute-Saône Bucey-lès-Gy Dans le cadre des rendez-vous du terroir l’Office de Tourisme vous propose une visite du vignoble de Vincent Cheviet à Bucey-lès-Gy. Le vigneron parlera de son métier, de ses vignes, fera visiter sa cuverie… En fin de visite un buffet-dégustation des saveurs du terroir ( fromage, cancoillotte, miel, griottines …) accompagnée des vins du domaine

RDV à 17h30 chez Vincent Cheviez

