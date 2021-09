Saint-Coulomb Château Plessis Bertrand Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Visite des vestiges du Plessis-Bertrand Château Plessis Bertrand Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le samedi 18 septembre à Château Plessis Bertrand Gratuit, sur inscription, visites limitées à 15 personnes.

Visite des vestiges d’une forteresse médiévale / Nous vous invitons à découvir les vestiges d’une forteresse du XIIIe siècle, et les histoires étonnantes qui s’y rattachent. Château Plessis Bertrand Le Plessis Bertrand Route de Saint-Méloir des Ondes,35350,Saint-Coulomb Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

