VISITE DES VERGERS DE LA ROUERIE Lieu-dit La Rouérie Gennes-Longuefuye, mardi 5 mars 2024.

VISITE DES VERGERS DE LA ROUERIE Lieu-dit La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne

Mélanie et Samuel RUAULT vous accueilleront et vous feront découvrir la vie du verger de la Rouérie ainsi que les secrets de la cave.

Mélanie et Samuel RUAULT vous accueilleront et vous feront découvrir la vie du verger de la Rouérie ainsi que les secrets de la cave.

Vous saurez tout, de la pomme à la bouteille et pourrez déguster toute la gamme de produits dela ferme à base de pommes ou poires.

Jeu de piste Pars mener l’enquête pour découvrir le code du coffre-fort de la Rouérie. Tous les mardis et jeudis à 10h à chaque vacances scolaires, et du 1er juillet au 15 août. En dehors, sur demande réservation obligatoire.

Prévoir 2 h pour la visite.

Tarif visite 3,50 €/adulte 2 €/enfant de plus de 6 ans gratuit enfant de moins de 6 ans. Réservation obligatoire par téléphone ou mail.

Espace pique nique possible. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-03-05 12:00:00

Lieu-dit La Rouérie Les vergers de la Rouérie

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire samuelruault@hotmail.com

L’événement VISITE DES VERGERS DE LA ROUERIE Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2024-02-06 par eSPRIT Pays de la Loire