2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-26 16:00:00

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisée par “Préval Haut-Doubs”. Pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes de 8 à 18 ans.

Percez le mystère des déchets en visitant Valopôle ! Quels chemins parcourent les emballages et papiers, pour être recyclés ? Comment nos déchets permettent de fabriquer de l’énergie et d’alimenter le réseau de chaleur de Pontarlier ?

Sur inscription. visite@preval.fr http://www.preval.fr/ Organisée par “Préval Haut-Doubs”. Pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes de 8 à 18 ans.

