Bibliothèque polonaise de Paris – Musée Adam Mickiewicz – Salon Chopin – Musée Biegas, le samedi 18 septembre à 14:00

Le **Musée Adam Mickiewicz** présente la vie et l’œuvre d’Adam Mickiewicz (1798-1855), le plus grand poète romantique polonais. Il a été créé par son fils Władysław en 1903. Mickiewicz est aux Polonais ce que Goethe est aux Allemands : symbole de l’identité nationale et de l’unité culturelle. Émigré politique, pèlerin de la liberté, il a passé une grande partie de sa vie à Paris où il noua d’illustres amitiés et professa avec éclat au Collège de France. Pour les Européens d’aujourd’hui, Mickiewicz est parmi les premiers visionnaires de l’Europe unie. Le **Salon Chopin** est le seul lieu en France consacré au plus grand compositeur polonais, Frédéric Chopin (1810 – 1849). Exilé à Paris en 1831, Chopin y résidera jusqu’à sa mort. Il y sera le pianiste légendaire du Salon Pleyel, le compositeur des célèbres polonaises, mazurkas, ballades et valses, et aussi le pédagogue le plus admiré de Paris, capitale européenne du romantisme. Le **Musée Boleslas Biegas**, inauguré par la SHLP avec le soutien de MM. Guido Biazzi et Claude Kechichian, présente un choix des collections provenant du legs Boleslas Biegas (1877 – 1954), artiste sculpteur, peintre et auteur dramatique d’origine polonaise, lié au mouvement de la Sécession viennoise, qui depuis 1901 vécût à Paris entouré par des amis du milieu symboliste du cercle de « La Plume ». Dans ce musée sont présentées les œuvres de Biegas, dont les sculptures furent plus cotées que celles de Rodin, aussi celles d’autres artistes polonais du XIXe et XXe siècles. © Bibliothèque polonaise de Paris

Limite de places selon la jauge en vigueur

Visite libre du musée Adam-Mickiewicz, du salon Chopin et du musée Boleslas-Biegas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00