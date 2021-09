Charnizay Charnizay Charnizay, Indre-et-Loire Visite des travaux en cours au Château de Charnizay Charnizay Charnizay Catégories d’évènement: Charnizay

Indre-et-Loire

Visite des travaux en cours au Château de Charnizay Charnizay, 18 septembre 2021, Charnizay. Visite des travaux en cours au Château de Charnizay 2021-09-18 – 2021-09-19

Après un an de travaux, le château de Charnizay ouvre ses portes pour faire découvrir les aménagements et les travaux encore en cours. Une exposition de photographies montre les étapes de la rénovation. contact@chateaudecharnizay.com +33 2 47 91 61 18 http://www.chateaudecharnizay.com/

