Dordogne 6 6 EUR Samedi 25 mars Accédez aux toits de la cathédrale avec Périgueux à vos pieds ! En déambulant entre les clochetons et les coupoles, vous porterez un nouveau regard sur cette architecture romano-byzantine unique. Durée de visite : 1h Réservation conseillée. Groupes limités à 10 personnes. Enfants à partir de 8 ans. Rendez-vous devant le portail de cathédral Saint Front Place de la Clautre Retrait des billets auprès de l’office de tourisme. Samedi 25 mars Accédez aux toits de la cathédrale avec Périgueux à vos pieds ! En déambulant entre les clochetons et les coupoles, vous porterez un nouveau regard sur cette architecture romano-byzantine unique. Durée de visite : 1h Réservation conseillée. Groupes limités à 10 personnes. Enfants à partir de 8 ans. Rendez-vous devant le portail de cathédral Saint Front Place de la Clautre Retrait des billets auprès de l’office de tourisme. +33 5 53 53 10 63 ot perigueux

