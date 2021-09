Lille Lille - Biotope Lille, Nord Visite des tiers-lieux Lille – Biotope Lille Catégories d’évènement: Lille

Visite des tiers-lieux

Lille – Biotope, le mercredi 6 octobre à 13:00

Lille – Biotope, le mercredi 6 octobre à 13:00

2 parcours prévus avec 2 groupes : Premier parcours : 13h30 – 14h ; Départ en bus 14h15 – 14h45 ; Arrivée chez Work’Lys 15h – 15h15 ; Départ en bus 15h45 – 16h ; Arrivée chez Volume ouvert 16h30 ; Départ en bus Deuxième parcours : 13h30 ; Départ en bus 14h ; Arrivée chez Pour toi l’entrepreneur 14h45 ; Départ en bus 15h ; Arrivée à la Sécu 16h ; Arrivée à Tipimi

Inscription

Semaine 1 : Lancement Lille – Biotope 2 boulevard des cités unies, 59040 Lille Cedex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T18:30:00

