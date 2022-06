Visite des terres et céramiques de Gascogne : sur la route des savoirs faire du patrimoine artisanal, 21 juillet 2022, .

Visite des terres et céramiques de Gascogne : sur la route des savoirs faire du patrimoine artisanal



2022-07-21 – 2022-07-21

EUR 10 AU BARP

Les établissements Dubourg dits Terres et Céramiques de Gascogne sont installés au cœur de la forêt depuis plus de 150 ans, près d’un gisement d’argile d’une finesse exceptionnelle qui existe depuis des millions d’années.

Ils produisent des pavés et des carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot dit «pot de Hugues» (dernière entreprise dans le Parc Régional des Landes de Gascogne).

Découvrez lors d’une visite cette fabrique, les techniques, machines et le savoir-faire pour la fabrication des pavés et du pot Hugues. Marie France et Jacques sauront vous faire partager leur amour du métier et des traditions.

Visite patrimoniale à pied. 10€.

Ouverte à tous, dès 7 ans.

Durée de la visite : environ 1h30

Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

