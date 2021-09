Aubenton Souterrains d'Aubenton (02500) (Cour arrière de la Mairie) Aisne, Aubenton Visite des souterrains d’Aubenton (15ème et 16ème Siècles) Souterrains d’Aubenton (02500) (Cour arrière de la Mairie) Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

**Aubenton, tout en bas** : visite des souterrains, de ceux qui se trouvent sous la mairie, une toute petite partie d’un réseau qui reliait pratiquement toutes les maisons voisines de l’église à celle-ci. Caves gigantesques et abris bien utiles quand la soldatesque des 15ème et 16ème siècles pillait villages amis autant qu’ennemis. Là-aussi avec escaliers et casques mis à disposition, comptage des visiteurs à l’entrée, … et à la sortie pour n’y oublier personne.

Visites par groupes successifs – Attente dans la cour arrière de la mairie

