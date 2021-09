Le Grand-Lucé Carrière Le Grand-Lucé Le Grand-Lucé, Sarthe Visite des sous-sol du Grand-Lucé Carrière Le Grand-Lucé Le Grand-Lucé Catégories d’évènement: Le Grand-Lucé

Sarthe

Visite des sous-sol du Grand-Lucé Carrière Le Grand-Lucé, 2 octobre 2021, Le Grand-Lucé. Visite des sous-sol du Grand-Lucé

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Carrière Le Grand-Lucé

Venez visiter les sous-sol du Grand-lucé. Après une descente dans un puit de 27 mètre, assurée par des spelelogues, vous serez pris en charge par un guide pour une visite d’environ une heure. Vous y découvrirez le travail des carriers, leur quotidien, et de nombreuses anecdotes. À l’issue vous serez de nouveau pris en charge par des spéléologues pour la remontée.

Inscription obligatoire. Accès gratuit

Visite guidée des sous sol du Grand-Lucé. Carrière Le Grand-Lucé Le Grand-Lucé Le Grand-Lucé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Lucé, Sarthe Autres Lieu Carrière Le Grand-Lucé Adresse Le Grand-Lucé Ville Le Grand-Lucé lieuville Carrière Le Grand-Lucé Le Grand-Lucé