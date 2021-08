Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Visite des sources Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauléon-Barousse

Visite des sources Mauléon-Barousse, 16 août 2021, Mauléon-Barousse. Visite des sources 2021-08-16 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-19

Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées Mauléon-Barousse Pendant les vacances, la Maison des Sources propose la visite du captage des sources et de sa station de filtration les lundis, mercredis et vendredis. À partir de 4 personnes, réservation obligatoire. Profitez du site avec son grand espace arboré au bord de l’Ourse, immersion en pleine nature, avec des départs de balades accessibles à tous. +33 5 62 39 23 85 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Autres Lieu Mauléon-Barousse Adresse Ville Mauléon-Barousse lieuville 42.96543#0.57025