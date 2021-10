Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370, Mauléon-Barousse Visite des sources Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: 65370

Mauléon-Barousse 65370 Découvrez les sources et la station de filtration de l’un des plus grand réseau d’eau potable en milieu rural en France. • Lundi, mercredi et vendredi;

• Tarifs : enfant 3€ – adulte 5€ – pass famille 14€

• Inscription et réservation obligatoires. Complétez cette visite avec celle de l’écomusée : le grand cycle de l’eau, la maquette de la vallée de la Barousse animée en son et lumière et la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat. Profitez du site avec son grand espace arboré au bord de l’Ourse, ses animations, aires pique-nique avec barbecue pour une immersion en pleine nature, avec des départs de balades accessibles à tous. FERMETURE LE 1ER NOVEMBRE. maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85 https://www.maisondessources.net/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

