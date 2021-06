Soultzmatt Soultzmatt 68570, Soultzmatt Visite des Sources de Soultzmatt Soultzmatt Soultzmatt Catégories d’évènement: 68570

Soultzmatt

Visite des Sources de Soultzmatt Soultzmatt, 28 juin 2021-28 juin 2021, Soultzmatt. Visite des Sources de Soultzmatt 2021-06-28 – 2021-08-27

Soultzmatt 68570 Après une visite guidée des installations précédée de la projection d’un film retraçant la saga « Lisbeth », vous pourrez déguster la Lisbeth plate, légère, pétillante ou aromatisée, ainsi que la limonade artisanale et l’Elsass Cola. Découverte de l’unité de production des Sources de Soultzmatt suivie d’une dégustation des produits Lisbeth. Uniquement sur inscription (obligatoire). +33 3 89 47 00 06 Découverte de l’unité de production des Sources de Soultzmatt suivie d’une dégustation des produits Lisbeth. Uniquement sur inscription (obligatoire). Après une visite guidée des installations précédée de la projection d’un film retraçant la saga « Lisbeth », vous pourrez déguster la Lisbeth plate, légère, pétillante ou aromatisée, ainsi que la limonade artisanale et l’Elsass Cola. dernière mise à jour : 2021-06-14 par Ville Soultzmatt

Détails Catégories d’évènement: 68570, Soultzmatt Étiquettes évènement : Autres Lieu Soultzmatt Adresse Ville Soultzmatt lieuville 47.96883#7.22084