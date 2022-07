Visite des sites mégalithiques de Plovan Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Découverte des sites mégalithiques, de Kerglogé et Lespurit. Au cours d’une balade champêtre, l’ancien archéologue Pierre Gouletquer présentera les menhirs de Plovan et en expliquera l’histoire.

Rendez-vous , place de la mairie, sous le figuier. Durée : environ 2h30.

