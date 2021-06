Visite des serres Ty Dylan à Plougastel-Daoulas EARL Ty Dylan, 18 juin 2021-18 juin 2021, Plougastel-Daoulas.

Visite des serres Ty Dylan à Plougastel-Daoulas

du vendredi 18 juin au samedi 19 juin à EARL Ty Dylan

Les 126 maraîchers de la coopérative Savéol cultivent en Bretagne et avec passion, une gamme innovante de fruits et légumes de qualité et de goût dans le respect de l’environnement. Les producteurs de la coopérative se fédèrent autour d’une vision commune, partager et transmettre aujourd’hui les moyens de relever les défis de demain. Cette perspective s’appuie sur « un projet » et les 4 piliers de la devise Savéol : oser, s’impliquer, respecter et mesurer. Chez Savéol, la coopérative est avant tout une entreprise à visage humain, un partage d’expériences et un engagement commun pour grandir ensemble et gagner demain.

Accès libre

Visitez les serres de l’EARL Ty Dylan et découvrez comment les maraîchers de la coopérative Savéol cultivent leurs produits

EARL Ty Dylan 140 Le Cosquer St Jean 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T12:30:00;2021-06-18T14:00:00 2021-06-18T17:00:00;2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T12:30:00;2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T17:00:00