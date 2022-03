Visite des serres municipales Serres municipales de Châtillon Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Visite des serres municipales Serres municipales de Châtillon, 5 juin 2022, Châtillon. Visite des serres municipales

Serres municipales de Châtillon, le dimanche 5 juin à 10:00

Visites guidées à la découverte des cultures, des collections et du travail des jardiniers de la ville. Animations gratuites pour les enfants : ateliers de jardinage, découvertes sensorielles…

Entrée libre

Visites guidées à la découverte des cultures, des collections et du travail des jardiniers de la ville. Serres municipales de Châtillon 17 bis rue des Fauvettes 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Serres municipales de Châtillon Adresse 17 bis rue des Fauvettes 92320 Châtillon Ville Châtillon lieuville Serres municipales de Châtillon Châtillon Departement Hauts-de-Seine

Serres municipales de Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Visite des serres municipales Serres municipales de Châtillon 2022-06-05 was last modified: by Visite des serres municipales Serres municipales de Châtillon Serres municipales de Châtillon 5 juin 2022 Châtillon Serres municipales de Châtillon Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine