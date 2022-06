Visite des serres municipales, 4 juin 2022, .

Visite des serres municipales

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Les serres municipales conservent une grande variété d’espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres dont une collection exceptionnelle de lauriers roses, participant ainsi à la protection de la flore méditerranéenne et à l’embellissement de la Ville et de ses 60 000 m2 de parcs et de jardins.

Une visite des serres accompagnées d’ateliers pour découvrir diverses pratiques de jardinage : taille, plantation de jardinière et de massif de fleurs, bouturage, semis, gazon…

+33 4 42 41 34 40

Les serres municipales conservent une grande variété d’espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres dont une collection exceptionnelle de lauriers roses, participant ainsi à la protection de la flore méditerranéenne et à l’embellissement de la Ville et de ses 60 000 m2 de parcs et de jardins.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par