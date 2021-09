Visite des serres « Explorateurs botanistes » Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale, 18 septembre 2021, Bures-sur-Yvette.

Visite des serres « Explorateurs botanistes »

le samedi 18 septembre à Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale

Les serres et le jardin botanique vous proposent une découverte botanique, historique et musicale de leurs collections ! Au programme, découvertes des grandes expéditions maritimes du XVIIIème siècle et des trésors botaniques ramenés lors des voyages ! Pour les gourmands, c’est l’occasion de s’intéresser d’un peu plus près au cacao, le tout en musique et au milieu de personnages costumés tout droit sortis d’un livre d’histoire ! Un évènement en partenariat avec Barock Decarlat et Histor. Pass sanitaire à partir de 18 ans.

Sur inscription

Les serres et le jardin botanique vous proposent une découverte botanique, historique et musicale de leurs collections !

Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bât. 365 – Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay Bures-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00