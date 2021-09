Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Visite des serres du Jardin botanique Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Redécouvrez les serres pédagogiques de Tourcoing et laissez-vous enivrer par les parfums des aromates et des agrumes, surprendre par les plantes carnivores et les tortues… Un véritable voyage sensoriel ! Départ de la médiathèque André Malraux. Ce projet est financé par l’Etat pour les quartiers “Politique de la Ville”, les places seront donc attribuées prioritairement aux habitants de ces quartiers.

Gratuit, sur réservation. Visite parents/enfants à partir de 6 ans.

Redécouvrez les serres pédagogiques de Tourcoing. Un véritable voyage sensoriel ! Départ de la médiathèque A. Malraux.

2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T16:30:00

