VISITE DES SALINES DE MILLAC Route des Puymains Villeneuve-en-Retz, vendredi 30 août 2024.

Mano vous emmène avec lui, sur le terrain des Salines de Millac, pour vous faire partager sa passion et son métier de paludier lors d’une visite guidée.

Pourquoi visiter Les Salines de Millac ?

​Pour trouver des réponses à toutes vos questions comment fonctionne un marais salant ? Qu’est-ce que la fleur de sel ? Comment devenir paludier ?

Pour partager un chouette moment en famille.

Pour rencontrer Mano, un guide passionné et passionnant.

Pour épater vos amis lors d’un diner et leur faire déguster du sel de cru ;)

Quand et comment visiter Les Salines de Millac ?

Visite guidée pour tous, sans réservation, du 15 juin au 15 septembre, du mardi au samedi à 17h (rdv à 16h45).

3€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 15 ans.

Rdv directement devant la saline Route de Millac Bourgneuf-en-Retz 44580 Villeneuve en Retz.

En cas de mauvais temps (pluie) la visite est annulée.

Les petits plus de la visite

La vue unique sur le marais et les oiseaux.

Le calme et la sensation d’être connecté à la nature.

La dégustation de la fameuse fleur de sel et de la mythique salicorne !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 17:00:00

fin : 2024-08-30 17:00:00

Route des Puymains Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire emnat@salines-de-millac.com

