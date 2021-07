Arudy Arudy Arudy, Pyrénées-Atlantiques Visite des rues d’Arudy Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Visite des rues d’Arudy Arudy, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Arudy. Visite des rues d’Arudy 2021-07-15 – 2021-07-15

Arudy Pyrénées-Atlantiques Découverte des rues d’Arudy

Sur inscription (8 places) au 05 59 05 77 11

Masque obligatoire

Organisé par Pyrène l’Ossaloise mairie dernière mise à jour : 2021-05-12 par

