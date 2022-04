Visite des rues d’Arudy à la lueur des lampions Arudy, 18 août 2022, Arudy.

Visite des rues d’Arudy à la lueur des lampions Arudy

2022-08-18 – 2022-08-18

Arudy Pyrénées-Atlantiques Arudy

Arudy à la lueur des lampions !

Histoire et anecdotes vous seront racontés, architecture et joyaux vous seront dévoilés. Le riche passé préhistorique mais aussi artisanal et industriel d’Arudy n’aura plus de secrets pour vous !

Inscriptions (places limitées)

+33 6 37 64 93 84

mairie

Arudy

