Visite des réserves

le dimanche 19 septembre à Musée du Jouet

le dimanche 19 septembre à Musée du Jouet

Si le musée du Jouet compte près de 20 000 jouets, seuls 2 000 sont exposés aux yeux des visiteurs. Où se cachent les autres ? Pourquoi ? Quel est rôle et les missions de la conservation au sein d’un musée ? Venez le découvrir en poussant la porte des réserves du musée.

Selon places disponibles (limité à 15 personnes par visite)

Entrez dans les lieux secrets du musée et découvrez le travail de conservation de nos collections. Musée du Jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

