Dans l’écomusée de la Maison du patrimoine, une partie seulement des collections est exposée au public. Le reste des objets est stocké et conservé dans la Maison de la Valérie, située au-dessus de l’atelier du bourrelier. Visiter ces réserves, c’est l’occasion de découvrir l’envers du décor d’un musée et la gestion des collections.

Entrée libre.

Venez visiter les réserves de l’écomusée du Grand-Bornand, ouvertes exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La Maison de la Valérie 280 Route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

